Bolu Alıçören köyünde 1852 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Bolu merkez ilçe Alıçören köyü Köyiçi mevkinde1852,20 mk2 yüzölçümlü 115 ada 123 parsel sayılı köy sınırları içinde %0-2 eğime sahip killi-tınlı toprak yapısına sahip su tutma kapasitesi orta toprak yapısı derin olmayan orta-derin yapıda, geometrik dikdörtgen şeklinde, yan cephelerinde mesken mevcut olduğu kadastral yolu bulunmadığı, üzerinde muhtelif ağaçların bulunduğu, taşınmaz değeri .130,00TL/m2 * 1852 m2=240.760 TL. ağaç bedeli3.000,00TL. toplam 243.760 TL. olarak tespit edilmiştir.