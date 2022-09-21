Yüzölçümü : 1.852,20 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 243.760,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 29/09/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 27/10/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3.KAT MAHKEMELER MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Alıçören köyünde 1852 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Bolu merkez ilçe Alıçören köyü Köyiçi mevkinde1852,20 mk2 yüzölçümlü 115 ada 123 parsel sayılı köy sınırları içinde %0-2 eğime sahip killi-tınlı toprak yapısına sahip su tutma kapasitesi orta toprak yapısı derin olmayan orta-derin yapıda, geometrik dikdörtgen şeklinde, yan cephelerinde mesken mevcut olduğu kadastral yolu bulunmadığı, üzerinde muhtelif ağaçların bulunduğu, taşınmaz değeri .130,00TL/m2 * 1852 m2=240.760 TL. ağaç bedeli3.000,00TL. toplam 243.760 TL. olarak tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 1.852,20 m2
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