HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na gelerek önce yaban hayvanlarına yemleyen daha sonra tabiat parkında bulunan göle Abant Alası cinsi balıklardan bırakan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geçtiğimiz yıl 410 ton yaban hayvanları için yem bıraktık. Nesli azalmakta olan bazı hayvanları da üretiyoruz. Kanatlı üretim merkezlerimiz var. Şu ana kadar 150-200 bin civarında kanatlı hayvan, özellikle sülün, keklik gibi hayvanları ürettik" dedi.

Kanatlı hayvanların doğal yaşam için çok önemli olduğunu belirten Eroğlu, "Bunlar doğa için çok yararlı. Örneğin Sünelerle mücadele için keklikleri kullanıyoruz. Kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele daha iyi oluyor. Kuşlar olmasa tohumlanma da olmayacağı için ekolojik denge tamamen bozulur" şeklinde konutu.

Türkiye'de dünyada olmayan 3600 tür endemik türün olduğunu ifade eden Veysel Eroğlu, "Nuh'un Gemisi veritabınımz var. Şu ana kadar bir milyondan fazla türü veritabamımıza işledik. Dünyada olmayan pek çok endemik tür Türkiye'de var. Türkiyede'ki flora fauna kıta Avrupası'ndan daha fazla. Sadece Türkiye'de bulunan 3600 tür var. Biz bugüne kadar bundan istifade edemedik ama Orman Su İşleri Bakanlığı olarak aromatik bitkilere el attık. Gıda Tarım Hayvancılık ve Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu projeyi yürütüyoruz" dedi.

Tüm dünyada ormanların giderek azaldığını fakat ülkemizde hızla arttığını ifade eden Eroğlu, orman yangınlarına karşı da en iyi teknolijiyi Türkiye'nin kullandığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu: