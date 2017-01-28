banner128

banner101

28 Ocak 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • BOLU AŞIĞI BAKAN GÖLCÜK'TE...

    Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'na yaptığı ziyarette, "Ormanlarımıza çok değer veriyoruz. Tüm dünyadaki ormanlar insanların ortak servetidir" dedi.

    28 Ocak 2017 Cumartesi 15:52
    Bu haber 61 kez okundu
    BOLU AŞIĞI BAKAN GÖLCÜK'TE...
    Foto galeriye git
    HABER: FARUK ÇİDEM
    Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na gelerek önce yaban hayvanlarına yemleyen daha sonra tabiat parkında bulunan göle Abant Alası cinsi balıklardan bırakan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Geçtiğimiz yıl 410 ton yaban hayvanları için yem bıraktık. Nesli azalmakta olan bazı hayvanları da üretiyoruz. Kanatlı üretim merkezlerimiz var. Şu ana kadar 150-200 bin civarında kanatlı hayvan, özellikle sülün, keklik gibi hayvanları ürettik" dedi.
    Kanatlı hayvanların doğal yaşam için çok önemli olduğunu belirten Eroğlu, "Bunlar doğa için çok yararlı. Örneğin Sünelerle mücadele için keklikleri kullanıyoruz. Kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadele daha iyi oluyor. Kuşlar olmasa tohumlanma da olmayacağı için ekolojik denge tamamen bozulur" şeklinde konutu.
    Türkiye'de dünyada olmayan 3600 tür endemik türün olduğunu ifade eden Veysel Eroğlu, "Nuh'un Gemisi veritabınımz var. Şu ana kadar bir milyondan fazla türü veritabamımıza işledik. Dünyada olmayan pek çok endemik tür Türkiye'de var. Türkiyede'ki flora fauna kıta Avrupası'ndan daha fazla. Sadece Türkiye'de bulunan 3600 tür var. Biz bugüne kadar bundan istifade edemedik ama Orman Su İşleri Bakanlığı olarak aromatik bitkilere el attık. Gıda Tarım Hayvancılık ve Sağlık Bakanlığımızla birlikte bu projeyi yürütüyoruz" dedi.
    Tüm dünyada ormanların giderek azaldığını fakat ülkemizde hızla arttığını ifade eden Eroğlu, orman yangınlarına karşı da en iyi teknolijiyi Türkiye'nin kullandığını söyleyerek şu ifadelerde bulundu:
    "Dünya'da pek çok ülkede ormanlar azalırken Türkiye'de son 12-13 yılda bir buçuk milyon hektar ormanlık alan arttı. Tabi ormanlarda bulunan ağaçların hızlı büyümesi sayesinde odun servetimiz 1,6 milyar metreküpe ulaştı. Bunun yanında orman yangınlarına karşı da dünyada en iyi teknolojiyi kullanan Türkiye'dir. Antalya'da bulunan eğitim merkezimizde tüm dünyada yangından sorumlu ormancıları eğitiyoruz. Şili'deki yangın sona erdikten sonra onları da davet edeceğiz. Yangınla mücadele konusunda Şili'yle de bir eğitim programı yapmayı planlıyoruz. Çünkü dünyadaki tüm ormanlar insanlığın ortak servetidir. Bu yüzden nerede bir felaket olursa oraya gidip yardım ediyoruz. En son İsrail'de çıkan yangına uçaklarımız gitti."
    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanı, Veysel

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da 1 “KONSORSİYUM”dan…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yabancı göçler durdurulmalıdır
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYIRLARIN EFENDİSİ İZZET BABAMIZ
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129