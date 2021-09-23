Bolu aşılamada ne durumda?

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizde aşılama çalışmaları Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol önderliğinde sağlık çalışanlarıyla birlikte hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede 1.doz aşı 53 milyon 126bin 561 kişi, 2 doz aşı 42 milyon 882 bin 605 kişi koronavirüs aşısını oldu. Böylece toplamda 106 milyon 684 bin 551 kişi koronavirüs aşısını oldu.

Covıd-19 aşısı bilgilendirme platformu’nda yayımlanan yüzdelik aşı verilerine göre ilimizin yüzde 70’i aşılandı. İlimizde yapılan koronavirüs aşılama çalışmalarında en büyük rolü her noktaya kurulan aşı stantları oynadı.