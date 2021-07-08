Bolu ata tohumlarının üretim merkezi olacak



Haber: Aysun Beykoz

Bolu'ya tarımsal alanda yaptığı katkılarla bilinen hayırsever iş insanı merhum Şerafettin Erbayram adına yaptırılan ata tohumları bahçesinde tarımsal faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. 2300 metrekarelik bahçede geçen sene Bolu'ya özgü patates, kabak ve fasulye ekimi yapılmış elde edilen 1 ton tohum üreticilere dağıtılmıştı.

BU YIL Kİ HEDEF 2 TON

Bahçedeki çalışmaları uzun yıllar Şerafettin Erbayram'ın yanında çalışan ve tarımsal üretim hakkında kendisinden çok şey öğrenen Rabia Kıvrak yönlendiriyor. Bahçenin gönüllü emektarlarından emekli hemşire Rabia Kıvrak, ata tohumları ile tarım yapılmasının Şerafettin Erbayram'ın hayallerinden biri olduğunu söyleyerek "Bu tohumlar, Şerafettin Erbayram tarafından ıslah edilerek elde edilen Bolu'ya ait ata tohumları. Geçen yıl 1 ton civarında tohum elde edildi. Bu yıl 2 ton tohum elde etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"HEDEF TÜM BOLU'NUN ATA TOHUMLARI İLE TARIM YAPMASI"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, "Kurucu Başkanımız Merhum Şerafettin Erbayram, proje ve çalışmalarıyla tarımsal anlamda Bolu'ya çok büyük katkılar sağladı. Bu bahçede üretilen tohumlar da Şerafettin Erbayram'ın 10 yıldan fazla bir çalışmayla sadeleştirip ıslah ettiği ata tohumları. Geçen yıl elde edilen 1 ton civarında ata tohumu Bolu'daki üreticilere Bolu Bağışçılar Vakfı aracılığıyla dağıtıldı. Bu yıl daha fazla tohum üretilmesi hedefleniyor. Kendisi Yüksek Ziraat Mühendisi olan Şerafettin Erbayram'ın en büyük hedeflerinden biri gelecekte ata tohumları ile tarımsal üretim yapan bir Bolu idi. Bu anlamda bu bahçe bizim için sadece bir proje bahçesi değil aynı zamanda Bolu için sahip çıktığımız bir mirastır." ifadelerini kullandı.

ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Bolu Bağışçılar Vakfı'nın kurucusu Yüksek Ziraat Mühendisi Şerafettin Erbayram'ın vefatının ardından, Kuzgölcük Köyü halkından Umut Keyf, Orhan Keyf, Turan Keyf ve Ayhan Keyf bahçelerini Şerafettin Erbayram adına yapılacak ata tohumları bahçesi için Bolu Bağışçılar Vakfı'na proje boyunca tahsis etti. Bolu Bağışçılar Vakfı bahçenin, sulama sistemlerini, tellerini ve her türlü düzenlemesini yaptı ve Erbayram'ın hayalini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Bahçe için gereken her türlü gider Bolu Bağışçılar Vakfı tarafından karşılanıyor. Bolu Belediyesi bahçede çalışacak işçilerin ulaşımını sağlıyor. Kuzgölcük Köyü halkı ise bahçeye gözü gibi bakıyor. Bahçenin sürülmesinden, sulamaya her türlü çalışmaya katılan Kuzgölcük sakinleri, dönem dönem bahçeye yaban hayvanlarının zarar vermemesi için nöbet bile tutuyor.