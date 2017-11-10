Haber: Semih BAYKAL

İlimizde 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni Anıtpark’ta düzenlenen çelenk töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutanı Vekili Abdulkadir Kavuncu, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk olarak kurum ve sivil toplum örgütleri Anıtpark’taki Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeline çelenklerini sundular. Çelenklerin sunumunun ardından tüm Bolu, saat 09.05 geçe sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşuna durdu. Bu esnada yoldan arabası ile geçen vatandaşlar durup araçlarından inerek saygı duruşuna kornalarını basarak katıldı.

POLİS ARABALARINDA DUYGUSAL MESAJ

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisini Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’ne ait araçlara taşıdı. Araçların üst kısmındaki led tabelalara ‘Saygıyla Anıyoruz’ yazısı yazdıran polis ekipleri Atatürk’e olan sevgisini böyle gösterdi.