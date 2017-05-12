Basın bülteni

Bolu İlinde uygulanan bu proje kapsamında İl Özel İdaresinin tahsis ettiği 50.000 TL kaynakla 1.040 adet Plastik sırt pompası veBolu İl Müdürlüğü kaynaklarından temin edilen eldiven, maske ve gözlükten oluşan setin dağıtımı yapılmıştır.

Üreticilere kendi kullandıkları veya çevreden topladıkları her 40 adet kullanılmış ilaç ambalajına karşılık 1 adet plastik sırt pompası,1 adet eldiven,1 adet maske ve 1 adet gözlük verilmek suretiyle ilimizde 41.600 adetten fazla atık ilaç kutusu toplanması sağlandı. Üreticilerin yoğun ilgisinden dolayı dağıtım bir günde tamamlandı.

Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ; Üreticilerin aldıkları ilaçları kullandıktan sonra rastgele çevreye atması, daha sonra bu ambalaj ve kutuların suya karışması özellikle yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine ve buna bağlı olarak doğal hayata ve bizlere zarar vermektedir. Yarınlarımıza bırakmamız gereken doğamızı ve verimli tarım alanlarını da olumsuz yönde etki etmektedir. Bolu İl Özel İdaresi desteği ile gerçekleştirilen proje ile, zirai ilaç kutularının toplanarak üreticimize ufakta olsa bir katkı sağlanırken yarınlarımıza bırakmamız gereken çevremizin korunmasına büyük katkı sağlamıştır. Üreticilerimizin bu konudaki hassasiyeti takdire şayandır. Ayrıca sağladığı finansman desteğinden dolayı Bolu İl Özel İdaresine ve encümen üyelerine teşekkürlerini ifade etti.

Çevre ve insan sağlığı için yapılacak yatırımların ve harcamaların sosyal faydasını maddi olarak ifade etmek imkânsızdır anlayışıyla yola çıkılarak uygulaması tamamlanan projeye Bolu ili üreticileri yoğun ilgi göstermiştir. Bu durum üreticilerimizin çevreye karşı duyarlılığının da bir göstergesi olmuştur.