Bolu Bağışçılar Vakfı Fox TV'de



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Bağışçılar Vakfı Zehra Taşman Eğitime ve Kadına Destek Programı kapsamında hayata geçirilen sepet örme kursu ülkemizde örnek gösterilen mesleki eğitim faaliyeti oldu. Fox TV'de sabah kuşağında yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün Programı, Bolu Bağışçılar Vakfı'nın UmutkentMuhtarlığı'nda devam eden sepet örme kursuna canlı bağlantı gerçekleştirdi. Çağla Şıkel canlı yayında Bolu Bağışçılar Vakıf Genel Sekreteri Öznur Akkaya'dan sepet örme kursu hakkında bilgi aldı. Şıkel daha sonra kursiyerlerden kanser hastası Dilek Kılıç'ı canlı yayına alarak, sepet örme faaliyetinin tedavi sürecini nasıl etkilediğini sordu. Dilek Kılıç, sepet örerken hiç bir şey düşünmediğini ve kursun tedavisine büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Program konuğu olan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz de sepet örme gibi faaliyetlerin insan beynine yaptığı olumlu katkıları canlı yayında anlattı. Prof. Dr. Derya Uludüz, bu tür faaliyetlerin insanlar için bir anlamda terapi niteliğinde olduğunu söyledi.