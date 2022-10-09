Bolu Bağışçılar Vakfı’ndan ihtiyaç sahiplerine ata tohumu

Haber: Okay Özcan

M. Şerafettin Erbayram adına yaptırılan ata tohumları bahçesinde hasat başladı. 2300 metrekarelik bahçeden elde edilen tohum dışı ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak, bahçenin ata tohumlarını yaygınlaştırmak için kurulduğunu belirterek “Bolu Bağışçılar Vakfı Şerafettin Erbayram Ata Tohumları bahçesi, Bolu'muza özgü ürünlerin tohumlarını yaygınlaştırarak, daha fazla ekilmesini sağlamaktı. 2 sene önce kurduğumuz ata tohumları bahçemizden elde ettiğimiz tohumları üreticilerimize dağıtıyoruz. Sadece çiftçilerimizden değil vatandaşlarımız da tohumlara çok fazla talep gösteriyor. Evine hatta balkonundaki saksıya ekmek istiyor vatandaşlar. Geçtiğimiz günlerde hasadı yapılan Bolu'ya özgü Civril Ayşe fasulyemiz elimize ulaştı. Bunlar yaş fasulye. Yani tohumluk değil. Biz de bu fasulyeleri ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtıyoruz. Tohumluk fasulye ve patateslerimiz de yakında elimize ulaşacak. Bolulu çiftçilerimize bu tohumları dağıtacağız. Bahçe kurulduğundan bugüne ata tohumlarımızın ekimini bir hayli artırdık. Umarım bir kaç yıl sonra Bolu'ya has bu özel ürünlerimizin ekimi daha da yaygınlaşır.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2022, 16:10