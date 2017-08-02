Haber: Kasım ŞAHİN

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi sonuçları açıklandı. Ankara birinci sırada yer alırken Hakkari ise bu sıralamada 81’inci il oldu. Bolu ise 55 inci sırada yer alabildi. Bu sıralamanın Bolu için başarılı mı başarısız mı? Olup olmadığı ise tartışılır.

İlimizden 6005 öğrenci sınavlara girdi ve 5 bin 579 öğrenci kazandı. Başarı yüzdesi yüzde 76.3, sözel puan ortalaması 180.472 olurken, sayısal puan ortalaması 155.430, eşit ağırlık puan ortalaması ise 171.150 olarak açıklandı.