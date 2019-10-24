Bolu Balı “Coğrafi İşaret” olacak

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, bir açıklama yaparak Hacettepe Üniversitesi ile birlikte yürütülen coğrafi işaret projesi ile alakalı bilgiler aktardı. Ünalan yaptığı açıklamada proje sayesinde Bolu’da üretilen balların coğrafi işaret alabileceğini söyledi. Ünalan konuyla ilgili açıklamasında, “Arı Yetiştiricileri Birliği olarak 2019 yılı içerisinde Hacettepe Üniversitesi ile birlikte ortak bir proje yapmaya karar verdik. Prof. Dr. Kadir Sorgun başkanlığında yapılan proje kapsamında Bolu’da üretilen balların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespiti, akabinde de coğrafi işaret alması yönünde de bir karar vardı. Hocamızın doktora öğrencisi tarafından sürdürülen bu projede, Bolu’da bulunan 270 arıcıdan 55 arıcımızdan mevsimsel olarak bal örneği aldık. Bu örneklerle balların hangi çiçeklerden üretildiğini de öğrenmiş olduk” diye konuştu.

“PROJE İMZALANDIKTAN SONRA ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK”

İşlerin yürütülebilmesi için maddi ihtiyaç olduğunu belirten Ünalan açıklamasının devamında ayrıca, “Belediye Başkanımızın uktesinde proje birimi ile görüşüp, Tarım İl Müdürlüğü, BTSO ile birlikte Doğu Marmara Kalkınma Ajansına bir proje götürdük. Burada kabul edildi. 4 Ekim 2019 tarihinde İzmit’te imza altına alındı. Projeyi destekleme neticesinde askı süresi devam ediyor. 27 Ekim’de imzalanmış olacak. Şu an 55 tane örneğimiz elimizde. Bu proje imzalandıktan sonra Hacettepe’ye gideceğiz ve çalışmalar başlayacak. Bunlarla beraber Bolu’da üretilen balların coğrafi işaretlenmesi olacak. Ballarımız bu aşamalardan geçtikten sonra katma değere göre daha yüksek fiyatlardan satılacak. İnşallah Bolu’daki arıcılarımıza hayırlı olur. Bu projenin gerçekleşmesinde Tarım İl Müdürümüz, Orman Bölge Müdürümüz, BTSO Başkanımız ve belediye başkanımız Tanju Özcan’a teşekkür ediyoruz. Esas olarak da köylerde bu arıcılık işi ile uğraşan kişi sayısı fazla. Ballarını verdiler, yardım ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019, 10:47