Bolu “Barış Pınarı” için tek yürek oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölgenin terörden arındırılması için Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatına tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimiz Bolu’da da destekler çığ gibi büyüyor. Bu kapsamda ilimizde Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla binlerce vatandaş tek yürek oldu ve Türk Silahlı Kuvvetleri için dua etti.

Bolu Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları, Siyasi Parti İl Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve yediden yetmişe binlerce vatandaş Barış Pınarı Harekatına destek için Demokrasi Meydanı’nda buluştu. Binlerce kişi buradan Kent Meydanına kadar “Her Türk Asker Doğar” ve “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” gibi sloganlar atarak yürüdü. Kent Meydanında ilk olarak ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşımız okundu.

İstiklal Marşı’mızın okunmasının ardından Barış Pınarı Harekatına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için dualar edildi. Edilen duanın ardından kürsüye ilk olarak Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çıktı.

ÖZCAN: “ALLAH ASKERİMİZİN AYAĞINA TAŞ, MİLLETİMİZİN GÖZÜNE YAŞ DEĞDİRMESİN”

Belediye Başkanı Özcan yaptığı konuşmada bugünün önemli olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Biz bugün burada niye toplandık? Ay yıldızlı bayrağımız ile neden yürüdük? Niye hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı söyledik, şehitlerimize saygı duruşunda bulunduk? Niye hep birlikte dua ettik? Dünyaya bir mesaj vermek için. Bizim Türkiye’de zaman zaman siyasal ve dünya görüşlerimiz ayrı olabilir. Bazı meselelere farklı bakabiliriz ama mevzu bahis terörse, mevzu bahis ülkenin istikbali ve geleceği ise işte biz o zaman hep birlikte el ele kol kola yürürüz. Biz bütün dünyaya hep söylüyoruz. Aman diyoruz, Türkiye milletini başkaları ile karıştırmayın. Türk millet mevzu bayrak olunca vatan olunca diğer konuları teferruat sayar hep birlikte yol yürümeye devam eder. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. İşte biz bu özel günlerde, bir araya gelmeyi başardığımız için binlerce yıldır esir olmuyoruz, esir edilemiyoruz. Bugün burada siyasi partilerimizin temsilcileri ve il başkanlarımız var. Bugün burada değişik dünya görüşünden insanlarımız var. Hepimizi diyoruz ki bugünlerde hep birlikteyiz, yatarken ve kalkarken aynı şeyleri düşünüyoruz. Dua ederken kahraman askerlerimizi başarılı olması için dua ediyoruz. Hepimiz şunu diyerek dua ediyoruz, Allah askerimizin ayağına taş, milletimizin gözüne yaş değdirmesin. Değerli Bolulu hemşerilerim son günlerde takıldığım bir konu var. Terör örgütü ve batı dünyası maalesef ki bir konuya takılıyor. Niye Türk futbolcular gol atınca asker selamı veriyor. Niye jimnastik şampiyonumuz kürsüde asker selamı veriyor, bunu anlamıyorlar. Yolda gelirken söyledik ya her Türk asker doğar diye. İşte bu yüzden. Ben belediye başkanınız olarak terör gruplarına inat, Avrupa’ya inat, UEFA’ya inat tüm Bolu adına askerimiz ve kahraman ordumuza sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.”

DOĞANAY: “BAŞKOMUTANIMIZ İLE BİRLİKTE ASKERİMİZİN, POLİSİMİZİN HER DAİM YANINDA OLACAĞIZ”

Başkan Özcan’ın ardından AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay konuştu. AK Parti İl Başkanı Doğanay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a organizasyondan dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımız bahsetti. Bazen siyasetin gereği olarak birbirimizi eleştirdiğimiz zamanlar olabiliyor ama Türk milletinin, bu necip milletin 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde ve önderliğinde nasıl yedi düvele karşı dik durduysak, bugün de söz konusu vatansa, sınırımız güvenliği ise PKK, PYD, YPG ve DAEŞ’in hedefi Türkiye’yi parçalamaksa, tüm Avrupa ülkelerinin iş birliği yaparak bize karşı geldilerse Türk milleti doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Bizler başta başkomutanımız ile birlikte, askerimizin, polisimizin her daim yanında olacağız. Bugünlerde siyasi çekişmelerden uzak milletimizin birliği ve beraberliği böyle olacağız. Topu üzerimize gelse bizler 1923’teki o ruhla nasıl yedi düvele karşı durduysak bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadelerine yer verdi.

KARSU: “BİZLER MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ. SİZLER MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİSİNİZ”

Doğanay’ın ardından kısa bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Kazım Karsu ise şunları söyledi: “Dün olduğu gibi bugün de dünyanın karşısında birlikteyiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Siz bakmayın başka partili olduğumuza vatan söz konusu olduğunda bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz. Sizler Mustafa Kemal’in askerlerisiniz. Selam sizlere.”

BAŞARAN: “ŞANLI TÜRK ORDUSUNA SELAM EDİYORUM”

CHP İl Başkanı Karsu’dan sonra sözü MHP İl Başkanı Cihan Başaran aldı. Başaran binlerce vatandaşa hitaben yaptığı konuşmasında, “Bolulu hemşerilerim ne güzelsiniz. Sadece bu yüce Türk milleti için buluşmuşuz. Anneler ve babalar, gençler var. Öncelikle şu gençlerime selam veriyorum, siz var oldukça bu dünyada Türk milleti de var olacak. Onları yetiştiren anne ve babalara da selam ediyorum, Siz bu güzellikleri ahlaklı insanları yetiştirdiğiniz için kıyamete kadar var olacağız. Ben iki konuda Türkiye’ye ve tüm dünyaya mesaj vermek istiyorum. Birisi ceddimizden miras kalan bir ahlak, kültür ve vicdan. Yüce Türk ordusu sefere çıktığı anda milletimiz tek vücut olur hiçbir görüş ayrılığı kalmaksızın ordusunun maddi ve manevi arkasında olur. Bu akşam görüyorum ki sizler bütün dünyaya arkalarında olduğumuzun mesajını veriyorsunuz. Bütün dünyaya o emperyalist güçlere Türk milletinin geleceğini tehlikeye atanlara buradan bir mesaj vermek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözler ile söylüyorum. Türk ordusu sefere çıkmışsa öyle bize dışardan mesaj verenler gibi çok seçeneği yoktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Türk ordusu sefere çıkmışsa 2 seçenek vardır ‘Ya istiklal, ya ölüm!’ Şanlı Türk ordusuna selam ediyorum. Biz Bolu olarak şanlı Türk ordusunun arkasındayız” dedi.