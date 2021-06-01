Bolu Barosu bildiri yayınladı



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi tarafından imzalanan bildiride mermer ocağının bölgede yaşam alanlarını büyük bir tehlike ile karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Mermer ocağına karşı direnen köylülere yönelik askerler tarafından havaya kurşun sıkılarak ve gaz bombası atılarak yapılan müdahale de eleştirildi. Söz konusu müdahalenin yoğun hak ihlallerine neden olduğu kaydedildi.

Projeden vazgeçilmesi çağrısı yapılan bildiride, "Yaşam alanlarına sahip çıkmak suç değildir" denildi.

Bildiride, “Doğaya ve yaşam alanlarına yönelik bilim dışı bir şekilde gerçekleştirilen rant odaklı müdahaleler, geleceğimizi ipotek altına alarak, insan sağlığını ve tüm canlıların yaşamını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır. Türkiye’de çevre hakkı konusunda yaşanan süreç, Anayasa’nın 56. maddesiyle koruma altına alınan ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’ hükmünün fiilen ortadan kaldırıldığı bir sürece evirildiğinden, geleceğimiz açısından tehlikeli bir dönemece işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.

'Son kullanım tarihinden sonra kullanılması tehlikedir'

Köylülere karşı yapılan müdahaleye dikkat çekilen bildiride, “Havaya yoğun bir şekilde ateş edilmek ve gaz bombaları atılmak suretiyle ortaya çıkan tablo, yoğun hak ihlalleri yaşanmasına neden olmuştur. Üzerlerinde 'son kullanım tarihinden sonra kullanılması tehlikedir' ibaresi olmasına rağmen kullanılan gaz bombalarının son kullanma tarihlerinin geçmiş olması da evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan müdahalenin amacının da tartışılmasına sebep olmaktadır" denildi.

Projenin olası zararlarına vurgu yapılan bildirde şu ifadelere yer aldı: “Biz, aşağıda imzası bulunan Barolar; Van İli Gürpınar İlçesi Yurtbaşı Mahallesi’nde yapılmak istenen mermer ocağı projesine ve benzer biçimde yurdun dört bir yanındaki insan sağlığına, doğaya ve tüm canlılara yönelik tehlike barındıran projelere son verilmesini, doğamıza ve yaşam alanlarımıza yönelen rant odaklı politikalardan vazgeçilmesini, yurttaşların en temel haklarından biri olan protesto hakkının güvence altına alınmasını ve yöre halkının zararları giderilerek kendilerinden özür dilenmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.