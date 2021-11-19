Bolu Barosu büyüyor



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Adliyesi Avukat Odasında düzenlenen yemin töreni ile mesleğe başlayan Av.Ömer Faruk Akbal Baroya katılan 249.Avukat oldu. İlimizde her geçen gün avukat sayısında artış gözlemlenirken, genç avukatları sayısı da hızla çoğalıyor.

Stajını yaptığı Av. Fikret Çıracı tarafından cübbesi giydirilen Akbal'ın töreninde bir konuşma yapan Baro Başkanı Av. Sabri Erhendekci; "Avukatlık mesleğini korumaya yönelik tedbirler alınması gerektiğini ve yeni avukatlardan hukuk adına umutlu olduğunu " söyledi.