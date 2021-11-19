Bolu Barosu büyüyor

Hemen hemen her hafta bir yemin töreni düzenlenen Bolu Barosu bölgenin güçlü Baroları arasında yer alıyor. Genç Avukatlardan Ömer Faruk Akbal’a ilk cübbesini Avukat Fikret Çıracı giydirdi.

Bolu Barosu büyüyor


Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Adliyesi Avukat Odasında düzenlenen yemin töreni ile mesleğe başlayan Av.Ömer Faruk Akbal Baroya katılan 249.Avukat oldu. İlimizde her geçen gün avukat sayısında artış gözlemlenirken, genç avukatları sayısı da hızla çoğalıyor.

Stajını yaptığı Av. Fikret Çıracı tarafından cübbesi giydirilen Akbal'ın töreninde bir konuşma yapan Baro Başkanı Av. Sabri Erhendekci; "Avukatlık mesleğini korumaya yönelik tedbirler alınması gerektiğini ve yeni avukatlardan hukuk adına umutlu olduğunu " söyledi.

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