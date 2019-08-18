Bolu Barosu da katılmıyor

Haber: C. Kutay AYKAN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Eylül'de gerçekleştirilecek Adli yıl açılış töreni için İzmir Barosu'nun ilk ret cevabının ardından 40 baro daha Yargıtay tarafından yapılan daveti reddetti. Törene katılacak baro sayısı ise 3'e düştü.

2019-2020 adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi. Yargıtay'ın davetine 41 barodan ret yanıtı geldi. Ayrıca ret yanıtı verecek baroların sayısının artabileceği de ifade edildi. İzmir Barosu, Yargıtay'ın davetine "Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin" diyerek ilk ret cevabını vermişti.

3 BARODAN KATILMA ÇAĞRISI

Törene Türkiye Barolar Birliği'nin yanı sıra üç baro katılacağını açıkladı. Buna göre Elazığ, Çorum ve Rize Baroları külliyedeki törene katılacaklar. Davete henüz yanıt vermeyen Diyarbakır Barosu kararını Pazartesi günü açıklayacak.

İşte Beştepe'deki Adli Yıl Açiliş Töreni'ne katılmayacağını açıklayan baroların listesi: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Muğla, Ordu, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak.