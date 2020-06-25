Bolu Barosu'ndan Feyzioğlu'na Sert Tepki

Haber: C. Kutay Aykan

Avukatlık Yasasında yapılması düşünülen değişikliklere karşı Ankara’ya “Savunma yürüyüşü” gerçekleştiren baro başkanları Ankara’da polis müdahalesi karşılaşmıştı. Bu yürüşe katılan ve polis müdalesine maruz kalan Bolu Baro Başkanı Erhendekçi, geçtiğimiz akşam Sıcak Gündem programında sürecin detaylarını paylaştı.

FEYZİOĞLU’NUN AMACI SEÇİM KAZANMAK

Sayın Feyzioğu ısrarla bize bu tasarının içeriğinin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Ama bugün anlaşılıyor ki bu tasarı Sayın Feyziyoğlu’nun denetiminde ve bizatihi onun da içinde olduğu şekilde hazırlanmıştır. Bunun sebebi de 2021 yılında yapılacak olacak Barolar Birliği Başkanı seçimlerinde seçimi yeniden kazanabilmektir. O bakımdan Sayın Feyzioğlu’nun kamuoyunun yanlış bilgilendiremeye yönelik sözlerine itibar etmek mümkün değildir.

Yaptıkları yürüyüşün günlerden beri bilindiğini belirten Erhendekçi, “Günler öncesinde şiddetsiz, slogansız sadece sembolik anlamda bir yürüyüş gerçekleştirmek istediğimizi bildirmemize rağmen Ankara’ya bizi almamaları neticesinde, istenmeyen hoş olmayan, dünyaya yanlış yansıyan olaylarla karşılaşmak zorunda kaldık. Öncelikle bizim Ankara’ya girişimizi engellediler. Sonra etrafımızı çevirdiler. Basını uzaklaştırdılar. Bizi tecrit etmeye çalıştılar”

FEYZİOĞLU “EYLEM KIRMAK” İSTEMİŞTİR

“Sayın Metin Feyzioğlu, bizim eylemimizin gerçekleşeceğini bildiği halde “eylem kırmak” adına bazı baro başkanlarını yanlış yönlendirerek, Anıtkabir’de fotoğraf vermiş. Onunla birlikte Anıtkabir’de olan arkadaşlarımıza, fotoğrafın sadece anı olarak çekildiğini ve yayınlamayacaklarını bildirmiş. Durumun ardından Sayın Fevzioğlu fotoğrafın yayınlanmayacağını bildirdiği halde sosyal medyasında yayınlamış. Ama arkadaşlarımız bu durum sonrasında aramıza katılmak için yanımıza geldiler.

MÜCADELEMİZE GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTEDİ

27 saat sonra yapılan müzakereler neticesinde yürüyüşümüze izin verildiğini öğrendikten sonra, Sayın Feyzioğlu “ben size izin aldım artık yürüyebilirsiniz” demeye getirmek için ki onun verilen bu yürüyüş iznine en ufak katkısı olduğunu düşünmüyorum. İzin verildikten sonra buraya gelmesi “işte bu izni size ben aldım” dercesine gelmesi bizim bu haklı mücadelemize gölge düşürecekti. Gelecekse geceden yanımıza gelebilirdi. Biz de baro başkanları olarak aldığımız kararla Sayın Feyzioğlu ile görüşmek istemediğimizi, orada bulunmasını istemediğimizi belirtmek amacıyla sırtımızı döndük ve kendisiyle muhatap olmak istemedik. Barolar Birliği Başkan’ının bizim engellendiğimiz anda orada olması gerekirdi. Konuşmalarını görüşmelerini yüz yüze mi yaptı Sayın Feyzioğlu? Görüşmeleri telefonla yaptığını düşünüyorum. Eğer tabi yaptıysa.

BAROLAR ADALET BAKANLIĞI’NA BAĞLI DEĞİLDİR

Barolar, Adalet Bakanlığı'nın bünyesi içinde olsaydı savunma bağımsız olmazdı. Savunmanın bağımsız olmadığı yerde adalet olmaz. Adaletin güvencesi avukatlardır. Avukatlar kimseye bağımlı değildir. Baroya da bağlı değildir.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI’NIN MEŞUİYETİ KAYBOLMUŞTUR

Baro başkanlarının bu tavrı karşısında Barolar Birliği Başkanı’nın meşruiyeti kaybolmuştur. Takdir kendisindedir. Ama gerekeni yapmasının zorunda olduğunu düşünüyorum. Ben böyle bir durumla karşılaşsaydım gerekeni yapardım ama Sayın Feyzioğlu istifa etmeyeceğini basında ilan etti.