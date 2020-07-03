Bolu Barosu oturma eylemi yaptı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Adliye önünde öğleden sonra bir araya gelen Bolu Barosu Avukatları, çoklu baro sistem hakkında basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı okuyan Bolu Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ali Mert Sarıkaya, şunları söyledi; Son söz. savunmadan hiç hazzetmediniz, biliyoruz. İlk fırsatta kapılarınızı ayırdınız, sonra susturmaya çalıştınız. Olmayınca, duruşma salonlarından atmaya; olmayınca, tutuklamaya; olmayınca, hastanelere göndermeye çalıştınız avukatlığı hastalık derecesinde sahipleniyorlar diye. Olmayınca, hukuksuz yargılamalarla on yıllarca ceza vermek yolunu seçtiniz. Şimdi de teslim alamadığınız baroları parçalayarak, cübbelerimize ilik açmaya, düğme dikmeye çalışıyorsunuz.

İstiyorsunuz ki, yargının son ayağı da iktidara bağlansın. İstiyorsunuz ki, herkes sussun. İstiyorsunuz ki, bu karanlık böyle sürsün. Sizden öncekilere de söylemiştik duruşma salonlarında; şimdi size de aynı şeyleri söylüyoruz;

“Bu projenin eski sahiplerinin yakalandıklarında ilk sözlerinin ‘avukatımı istiyorum’ olduğunu hiç hatırınızdan çıkarmayın. Unutmayın; tarih aydınlık için, umut için, insanlık için mücadele edenleri, umudu savunanları yazar.

"Bu barolar artık çok oldu” diyorsunuz ya; siz yargıyı bağımlı kıldıkça, hukuku yok saydıkça, adaleti unuttukça, insan haklarını ayaklar altına almaya devam ettikçe; biz de “çok” olmaya devam edeceğiz. Siz çocuk istismarına, kadına şiddete, kadın cinayetlerine, doğanın talan edilmesine sessiz kaldıkça; biz barolar da “çok” olmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin baro başkanlarının adalet adımlarına çelme takmaya çalıştığınızda da “çok” olmaya devam edeceğiz. Baroları bölmeye, susturmaya yönelik tasarı yasalaşırsa, “daha çok” olmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu ülkede avukatlar var, aydınlığı onlar temsil ediyor, özgürlüğü onlar, hukuk devleti ve demokrasi adına ne varsa onlar temsil ediyor.

Onlar; bütün baskılara, tehditlere, gözdağlarına, yargılamalara rağmen susmayanlar, güce biat etmeyenler, vazgeçmeyenler, özgürlükler için bedel ödeyenler. Ne yurttaşın sesinin kısılmasına izin verecekler, ne de karanlığınızın sürgit devam etmesine. Savunmaya dokunma. Açıklamasının ardından, avukatlar 5 dakika süren oturma eyleminin ardından görevlerinin başına döndüler.