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18 Eylül 2018 Salı
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    • Bolu Barosundan sert tepki geldi

    Arasında Bolu Barosunun da bulunduğu 35 baro başkanlığı, 17 ÇHD ve HHB’li avukat hakkında tahliye kararının ertesi günü yeniden tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

    18 Eylül 2018 Salı 07:13
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    Bolu Barosundan sert tepki geldi
      HABER: AYSUN BEYKOZ

    35 baro, 1 yıldır tutuklu yargılanan 17 Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukat hakkında tahliye kararının ertesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 12’si hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesine ve duruşma sürecinde avukatlara yönelik şiddete tepki gösterdi. Ortak yapılan açıklamada, tutuklu 17 avukat hakkında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararının ertesi günü yine aynı heyet tarafından tekrar tutuklamaya matuf yakalama emri çıkarılmasının ortada gerçekten bir mahkeme heyeti bulunmadığının ifşası olduğu ifade edildi. "Ne değişti?" sorusunun yöneltildiği açıklamada “Meslektaşlarımızın bulundukları hücreden çıkması gerektiğini düşünen heyet, ne olmuştur ki aradan 24 saat dahi geçmeden bu kararından vazgeçmiştir?" denildi.

    MAHKEME BAŞKANINA ÇAĞRI

    37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin kamuoyuna açıklama borçlu olduğu vurgulanan açıklamada, “7-8 saat önce ve savcılık mütalaası da tutuklamanın devamı yönündeyken ‘suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi ihtimali, AHİM, uzun tutukluluk ve sanıkların aynı zamanda avukat olması’ diyerek avukat meslektaşlarımızın tutukluluklarına son verdikten sonra mahkemeyi bu kararından caydıran, döndüren sebep nedir?” diye soruldu.

    Kararın gerçek bir mahkeme kararı olup olmadığı da sorgulanan açıklamada, kürsüde gerçek bir yargı ve yargıçlar olması gerekliliğine vurgulandı.

    ADALETSİZLİK UNUTULMAZ

    Avukatların duruşma sırasında darbedildiğine, şiddete maruz kaldığına ve mahkeme heyetinin salonu terk ederek gittiğine dikkat çekilen açıklamada, adaletsizliğin asla unutulmayacağı ifade edildi. Açıklamada, “Tutuklanan gerçekte avukatlar değil savunma hakkının, adaletin ve insan onurunun ta kendisidir” denildi.

    İMZA KOYAN BAROLAR

    Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu, Hatay Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Muş Barosu, Ordu Barosu, Sakarya Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Urfa Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu.

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