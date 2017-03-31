Haber; Uğur BALABAN

Eğitim çalışmasına Bölge koordinatörü Bolu İl Sağlık Müdürlüğü beş UMKE eğitimcisi Bartın’dan da beş UMKE eğitimcisi ve 10 destek personeli katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bartın Sağlık Müdürü Doktor Dursun Koç, “Olağan durumların dışında müdahale gerektiren, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olarak ortaya çıkan ve toplumsal ve/veya çevresel zararlara yol açan ya da açması muhtemel olan doğal ve teknolojik olaylar, salgın hastalık durumları ile kitlesel kazalarda ve kurtarma faaliyetlerinde donanımlı, hızlı, etkin ve doğru medikal müdahale çok büyük önem arz etmektedir. Eğitim iki aşamalı olup; İlk aşamada, üç gün süreyle triyaj, oryantring, olay yeri yönetimi, hasta psikolojisi, temel ve ileri yaşam desteği, hasta taşıma teknikleri, yön bulma, telsiz sistemleri ve telsiz ile haberleşme, doğada yaşam koşulları ve hayatta kalma ilkeleri konularında teorik eğitimler verilmiştir. İkinci aşamada, iki gün süreyle triyaj, oryantring, olay yeri yönetimi, hastalara yaklaşım, temel ve ileri yaşam desteği, hasta taşıma teknikleri ve tahliye, yön bulma, telsiz ile haberleşme, kamp yeri belirleme ve çadır kurma, ekip ve kamp alanı güvenliği sağlama, doğada barınma ve hayatta kalma, gece intikali, konularında uygulamalı eğitimler verilmiş ve tatbikat yapılmıştır” dedi.

Müdür Koç ayrıca amaçlarının insan hayatını kurtarmak olduğunu da kaydederek, sağlık çalışanlarının afet veya olağan dışı durumlara karşı kendilerini hazır hissettiklerini ve her türlü fedakarlığa hazır olduklarını, bu tür eğitim ve tatbikatların belli periyotlarla devam edeceğini belirtti.