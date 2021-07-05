Bolu Bel A.Ş.’ye ait 1 adet taşınmaz açık teklif usulü ile satılacak

Demokrasi Meydanı'nda kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelen Bolu Belediyesi Yeni İş Merkezi'ndeki 601,88 m2 net alana sahip taşınmaz açık teklif üslüyle satışa çıkartılıyor. Bolu Belediyesi, söz konusu taşınmazın 05 Temmuz 2021 Pazartesi günü (bugün) saat 16.00'de Bolu Bel San. ve Tic. A.Ş.'de gerçekleşecek açık teklif usulü ihale ile satılacağınıduyurdu.
İhaleye ilişkin detaylı bilgiler şu şekilde:
BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.
1 ADET TAŞINMAZIN SATIŞ İŞİNE AİT
İLAN
- Mülkiyeti Şirketimize ait aşağıdaki Listede belirtilen Taşınmazların Açık teklif usulü ile Satışı yapılacaktır.
|
SIRA NO
|
MAHALLE
|
ADA
|
PARSEL
|
İŞYERİ NO
|
BAĞIMSIZ NO
|
NET(M2)
|
BRÜT(M2)
|
MUHAMMEN BEDEL
|
İHALE GÜN VE SAATİ
|
1
|
BÜYÜKCAMİ
|
2920
|
6
|
1
|
DÜKKAN
|
317,84
|
326,66
|
2.950.000,00 TL +(%18KDV)
|
05.07.2021 Saat:16:00
|
ASMA KAT
|
265,92
|
275,22
|
TOPLAM
|
583,76
|
601,88
- Yukarıda nitelikleri, diğer özellikleri, muhammen satış bedeli belirtilen BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’yeait taşınmazlarŞirketimizde satılacaktır.
- Satış05/07/2021 PAZARTESİgünü saat 16:00de BOLU BEL SAN. VE TİC A.Ş.deyapılacaktır.
- Satışa ilişkin şartname ve ekleri BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresindenmesai saatleri içerisinde alınabilir.İstekliler satışa ilişkin şartnameyi BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş. adresinden bedelsiz olarak görebilir.
- Açık Teklif Usulü ile yapılacak Satışa katılabilmek için istenen belgeler;
- Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi.
- Gerçek Kişiler için imza beyannamesi (Noterden) vekaleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyannamesi.
- Tüzel Kişi ise Mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu Odalarından belge ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli)
- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
- Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.
- Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı taraflar tarafından imzalanmak zorundadır.)
- İstekliler dosyalarınıSatış günü saat 13:30’a kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.AŞAĞISOKU MAH. KİLİTÇİ SOK. No:47/1 Merkez/BOLU teslim etmeleri gerekmektedir.
- İdare Açık Teklif Usulü ile yapılacak olan Taşınmazların Satışınıyapıp yapmamakta ve uygun fiyatı tesbitte serbesttir.
İlan Olunur.