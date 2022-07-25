Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolu Valisi Erkan Kılıç’a sitem etti!

Haber: S. Özge Yücel

Çaydurt Yuva köyünde yaşanılan içme suyundan zehirlenme vakaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Zehirlenme vakaları ile ilgili resmi kaynaklardan alınan verilere göre hastalanan kişi sayısı 130’a yükselirken, 58 vatandaşın tedavisi ise devam ediyor.

Kurban Bayramı’nda kayınpederini ziyarete giden, ziyaret esnasında yediği meyveden zehirlenen ve Ankara’da tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitiren, 49 yaşında 3 çocuk babası Eyüp Ertem ise Başkan Özcan için bardağı taşıran son damla oldu.

YAŞANILAN REZİLLİKTEN DOLAYI..

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Valisi Erkan Kılıç’a yüklenerek, “Bolu Valisi yaşanan rezillikten dolayı derhal Bolu İl Özel İdare Gn Sekreteri hakkında soruşturma başlatmalıdır. Can kaybına ve çok sayıda vatandaşımızın yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan bu aymazlık hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlatmalıdır!” ifadelerini kullandı.

YAŞANANLARIN SORUMLUSU İL ÖZEL İDARESİDİR

Kamuoyunda sudan zehirlenme vakalarının Bolu Belediyesi kaynaklı olduğu spekülasyonlarının dolaştığını belirten Özcan, “defalarca söyledik. Anlamak istemeyenler hala aynı yalanı söylüyor. Bolu Merkez Yuva Köyüne Belediyemizce su hizmeti VERİLMEMEKTEDİR. Yani yaşanan elim olayın sorumlusu İL ÖZEL İDAREDİR. Karalamak için paylaşımlar yapılmaktadır, yeter artık. Düşün yakamızdan!!!” ifadelerine yer verdi.