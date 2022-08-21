Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a tam destek

Haber: Uğur Balaban

Üçüncü Bilirkişinin verdiği raporun yayınlanması üzerine CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’da, sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yaparak Vefa Salman ve başkan yardımcısı Halit Güleç’e, görevlerinin iade edilmesi için tam destek verdi. Başkan Özcan, sosyal paylaşımında şunları söyledi:

Vefa Salman’a itibar suikasti yapıp; 1.Bilirkişi raporunu görmezden geldiniz, 2. Bilirkişi raporunu yok saydınız. Yeni bilirkişi raporu istediniz. Alın size 3. Bilirkişi raporu. Vefa Salman suçsuz yere görevinden el çektirildi. Vefa Salman #göreveiade edilip hizmetlerine devam etmeli. Bu yaptığınız millet iradesini yok saymaktır.

ADALET BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK

Başkan Özcan, 2 yıldır görevlerine iade edilmeyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Yardımcısı Halit Güleç’ini hakkında verilen üçüncü bilirkişi raporu için ise şunları söyledi; “Her bilirkişi raporu diyor ki, ‘ne Vefa Salman’ın ne Halit Güleç’in yolsuzluk olayında ihmalleri veya bir kusurları yok’ daha kaç bilirkişi raporunda haklılığımız, mağduriyetimiz tespit edilecek. Daha önceki iki rapor gibi bu rapor da Belediye Başkanımız Vefa Salman ve Belediye Başkan Yardımcımız Halit Güleç’in suçsuzluğunu kanıtlıyor. Şimdi mahkemeden beraat, bakanlıktan göreve iade bekliyoruz. Hak yerini bulacak, adalet kazanacak. Kimse unutmasın, adalet bir gün herkese lazım olacak” ifadelerini kullandı.