Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Ağustos ayı birinci oturumunda konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite mezuniyet diplomasını gösterememesi hakkında göndermelerde bulundu.

Diplomasını meclisteki makam bankosunun önüne asan Tanju Özcan, AK Partili meclis üyelerine seslenip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezuniyet diplomasını kamuoyuna açıklayamamasına atıfta bulunarak, “Yiğidin diploması meydanda olur. Diplomasını gösteremeyenler utansın, ben niye utanacağım? Al sana diploma. Gözünüze sokmak için koydum onu oraya. 1991'den abileriniz vardır. 1991 yılında her puan türünde ilk 500'e giren Türkiye'nin altın çocuklarından biri olduğumu hatırlıyor musunuz? O zaman da zekiyim, şimdi de zekiyim. O konuda iddialıyım" ifadelerini kullandı.