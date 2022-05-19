Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan geçici sığınmacılara son çağrı



Geçici sığınmacılar konusunu Türkiye gündeminde tartışmaya açan Bolu Belediye Başkanı Özcan, bu sefer de billboardlarda sığınmacılara özel ilan yayınlayarak ülke gündemine oturmayı başardı.

Arapça ve Türkçe olarak yazılan ilanda;

Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı.

Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” ifadelerine yer verildi.