Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Suriyeli Avukatlara Sert Tepki!

Türk vatandaşlığı verilen ve Gaziantep’te avukatlık yapan Suriyeli avukatlar Türkiye’nin gündemine oturdu. Suriyeli avukatların, Suriyelileri Türklere karşı birlik olmaya çağırması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alması Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tepkisine neden oldu.

Başkan Özcan, partisinin genel başkanını hedef alan Suriyeli avukatlara, “Şerefsiz ve vatanını satanlara vatandaşlık verirsen devletin memuruna da hakaret eder, CHP Genel Başkanını da tehdit eder. Sizi davulla zurnayla değil, hakkettiğiniz gibi göndermeliyiz. Bir de iktidara gelince demez mi namusuz. Zaten iktidardasınız. Dönün evinize. Son ikaz” ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022, 00:11