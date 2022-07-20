Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Yuva köyü açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, “Çok sayıda vaka var. Tam vaka sayısını şuan için tespit edebilmiş değilim. Doktorlarımızla konuştum. Tamamı Çaydurt bölgesine ait vakalar olduğunu söylediler. Bolu Merkez’den vaka olup olmadığını sordum. Sadece Çaydurt bölgesine bayramda gitmiş olan vatandaşlar da var dediler. Sebebi tespit edilememiş, şuan 25-30 kadar hastamız diğer şehirlerde, bir o kadar da burada tedavi görüyor.”

HALEN HASTALARIMIZ GELMEYE DEVAM EDİYOR

“Ve halen daha hastalarımız gelmeye devam ediyor bunu üzülerek paylaşıyorum. Böbrek yetmezliğine yol açıyormuş özellikle küçük çocuklarda. Sebebini bulmaya çalıştıklarını söylediler ama henüz net bir şey yok. Biz de biraz önce bir kardeşimizin başkente sevki ile ilgili bir girişimde bulunuyoruz. Ankara’da yoğun bakımdan çıkmış olan kardeşlerimiz var. Trombosit yükselmesi, kanlı idrar ve diyaliz aşamasına gelmiş olanlar var Ankara’da bir bakacağız inşallah daha kötü olmadan sonuçlanır.”