Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’dan Zabıtalara şerif benzetmesi

2021 yılında güncellenen Kabahatler Kanunu’na göre, belediyeler kendi Kabahatler Talimatnameleri’ne eklendiği takdirde resen cezai işlem uygulayabilecek.Bolu Belediye Meclisi Ağustos ayı oturumunda Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hakkında gündeme gelen konuda, 5326 sayılı Kabaatler Kanunu’nun 32’inci Maddesi’ne göre yapılan düzenleme ile Zabıta ekiplerine ceza kesme yetkisi verildi.

Konu ile ilgili kürsüden konuşan Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, “2016 yılından beri zaman aşımına uğramış, işlevliğini yitirmiş ya da bizim zaman içerisinde sahada karşılaştığımız sorunlar var. Bunlarla ilgili cezai işlem uygulayabilmemiz adına ilgili çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

Bolu Belediyesi’ne bağlı zabıtaların şuan için ceza yazma hakkı olmadığını ve bu konuda değişiklik için Kabahatler Talimatnamesi’nin güncelleneceğini belirten Tanju Özcan, “Zabıta tutanağı tutuyor cezayı encümene getiriyordu.Kabahatler Kanunu gereğince zabıtalarımıza 2021 yılında resen ceza yazma hakkı verilmiş. Bundan sonra zabıta cezai işlemini kendi yapacak. İtiraz olursa encümene gelecek. Çok hassas bir madde” şeklinde konuştu.

KASABANIN ŞERİFİ GİBİ DAVRANMASSINIZ HERALDE

Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz konuyla ilgili detay verdikten sonra yorum yapan Tanju Özcan, “Siz de kasabanın şerifi gibi davranmazsınız herhalde. Ben bu konuda zabıta arkadaşlarımdan istirham ediyorum, ceza en son uygulama olmalı” ifadelerini kullandı.