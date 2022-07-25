Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Sözlü Savunması!

Haber: Uğur Balaban

"Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BEN CHP’YE DAVETLE GELENLERDEN DEĞİLİM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak" diye konuştu.

OLUMLU KARAR ÇIKMASINI BEKLİYORUM!

Öte yandan kendisi hakkında verilecek olan kararın olumlu olmasını beklediğini belirten Tanju Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum" dedi.