 “Bolu Belediye Başkanımız ile konuştum”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’la alakalı konuya da değindi. Kılıçdaroğlu, Özcan’la ilgili olarak Suriyeliler ile ilgili açıklamalarına açıklık getirdi. CHP Genel Başkanı açıklamasında, “Bolu Belediye Başkanımız (Tanju Özcan) ile konuştum. ‘Suriyeliler birden fazla yerden yardım alıyorlar oysa tek yerden almaları lazım yardım istismar ediliyor. Benim dediğim bu’ diyor. Yardım yapılmaz diye bir düşüncesi yok. Kuran’a el basarak yemin etmesini politik gündem maddesi haline getirmesini doğru bulmadığımı ifade ettim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 15:10