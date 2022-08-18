Bolu Belediye Meclis kararları duyurusu

KARAR NO: 392

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 17.30’da Belediye ve Meclis Başkanı Tanju ÖZCAN’ın Başkanlığında toplandı.

Toplantı açılışın yapılmasının ardından gündemin I. maddesi gereği yapılan yoklamada; Belediyemiz Meclis Üyesi Şaziye TURAN’ın mazeretleri nedeniyle izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verilerek saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasına geçildi.

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Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2022, 09:15