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10 Mart 2017 Cuma
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    • Bolu Belediye Meclisi toplandı

    Bolu Belediye Meclisi Mart Ayı 2. Toplantısı, Bolu Belediye Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıdan önce “Bolu’da Kış” filmini izledi. Meclis izlediği manzaralar karşısında büyülendi.

    10 Mart 2017 Cuma 09:53
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    Bolu Belediye Meclisi toplandı
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    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Belediye Meclisi Mart Ayı 2. Toplantısı, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda, meclis üyelerinin bir araya gelmesi ile yapıldı. İlk toplantıda birçok konunun çözüme ulaşmasının ardından 2. toplantıda sadece imar tadilat başvuruları görüşüldü.

    BOLU’NUN KIŞI BÜYÜLEDİ

    Geçtiğimiz aylarda ilk gösterimi “Sonbahar” ile büyük beğeni alan “Bolu’da 4 Mevsim” serisinin ikinci filmi olan “Bolu’da Kış” meclis üyelerine izletildi. Bolu ilçelerinden, Kartalkaya’ya kadar bütün kış güzelliklerini gözler önüne seren film meclis üyelerini büyüledi.

    Film hakkında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bir konuşma yaparak “Bu serinin ikinci filmi. Kış çok iyi anlatılmış. Serinin üçüncü filmi olan ‘Bolu’da ilkbahar’ çekimleri de başladı. Mevsimin sonuna doğru onu da izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Mart, Ayı

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