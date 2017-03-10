Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediye Meclisi Mart Ayı 2. Toplantısı, Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda, meclis üyelerinin bir araya gelmesi ile yapıldı. İlk toplantıda birçok konunun çözüme ulaşmasının ardından 2. toplantıda sadece imar tadilat başvuruları görüşüldü.

BOLU’NUN KIŞI BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz aylarda ilk gösterimi “Sonbahar” ile büyük beğeni alan “Bolu’da 4 Mevsim” serisinin ikinci filmi olan “Bolu’da Kış” meclis üyelerine izletildi. Bolu ilçelerinden, Kartalkaya’ya kadar bütün kış güzelliklerini gözler önüne seren film meclis üyelerini büyüledi.

Film hakkında Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, bir konuşma yaparak “Bu serinin ikinci filmi. Kış çok iyi anlatılmış. Serinin üçüncü filmi olan ‘Bolu’da ilkbahar’ çekimleri de başladı. Mevsimin sonuna doğru onu da izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.