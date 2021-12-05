Bolu Belediyesi 9 köye daha yardım eli uzattı

Bolu Belediyesi gelen talepler doğrultusunda Bolu’nun dört bir yanındaki köylere yönelik yardımlarını sürdürüyor. Bolu Belediye Meclisi’nin Aralık Ayı 1. Birleşiminde 3’ü Bolu merkeze bağlı olmak üzere toplamda 9 köyden gelen yardım talepleri Meclis gündemine getirildi.

9 köyün talepleri oy çokluğuyla meclisten geçti

Başkan Özcan’ın başkanlığında gerçekleşen birleşimde, Merkeze bağlı Bozarmut, Ağaççılar ve Mesciler Köyü, Seben ilçesine bağlı Kozkaya ve Kesenözü Köyü, Mudurnu ilçesine bağlı Taşcılar Köyü, Göynük İlçesine bağlı Hacımahmut Köyü ve Dörtdivan ilçesine bağlı Yukarıdüğer Köyü’nün çeşitli ihtiyaçlarının Bolu Belediyesi tarafından karşılanmasına yönelik gündem maddeleri “oy çokluğu” ile Meclis’ten geçti.

AK Parti grubu çekimser tavrını sürdürdü

Karara Millet İttifakı’nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti grupları ile Cumhur İttifakı üyesi Milliyetçi Hareket Partisi grubu ‘evet’ oyu verdi. Cumhur İttifakı’nın diğer üyesi olan ve yaklaşık bir yıldır söz konusu yardımlara karşı çıkan AK Parti grubu ise önergeye yine ‘çekimser’ oy kullanarak, köylere yardım yapılmasına yönelik olumsuz tavrını sürdürdü.