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16 Mart 2018 Cuma
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    • Bolu Belediyesi, Bosna Hersek'te

    Yunus Emre Enstitüsünün 'Tercihim Türkçe Projesi' kapsamında, Bolu Belediyesinin desteğiyle Bosna Hersek'in Tesanj şehrindeki 9 Eylül İlköğretim Okulunda oluşturulan Türkçe sınıfı hizmete girdi.

    16 Mart 2018 Cuma 09:17
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    Bolu Belediyesi, Bosna Hersek'te

    Haber: Aysun Beykoz

    Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyesi Bolu Belediyesinin destekleriyle hazırlanan sınıfın açılış törenine, Zenica-Doboj Kantonu Eğitim Bakanı Mensur Sinanovic, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vasi Ete ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bakan Sinanovic, yaptığı konuşmada, Zenica-Doboj Kantonu'na bağlı 25 okulun Türkiye'de 'kardeş' okulları olduğunu belirterek, açılışını yaptıkları sınıfın hazırlanmasına destek olan Bolu Belediyesine teşekkür etti.

     

    Bolu Belediye Başkanı Yılmaz da Bosna Hersek'in, Türkiye'nin gönül coğrafyasında bulunduğunu dile getirdi. Bosna Hersek'in, Bolu ile çok uyumlu bir yer olduğunu ifade eden Yılmaz, “Buraya geldiğimde kendimi Türkiye'nin bir ilinde gibi görüyorum” dedi.

     

    Türkiye'deki tüm belediyelerin Balkanlar ile iş birliği içerisinde olduğunu anlatan Yılmaz, açılışı yapılan Türkçe sınıfının yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile de Bosna Hersek'te ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

     

    Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yaman ise Tercihim Türkçe Projesi'nin 2011 yılından bu yana Bosna Hersek'te sürdüğünü kaydetti. Yaman, “Bugün geldiğimiz nokta, 150 okulda 8 bin 241 öğrencimiz var. Yalın Türkçe öğrenimi dışında öğrencilerin hem bedensel hem de zihinsel gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler de düzenliyoruz” bilgisini paylaştı.

     

    TDBB iş birliğinde Bosna Hersek'teki 22'nci Türkçe sınıfını açtıklarına dikkati çeken Yaman, amaçlarının Türkçenin sürekli okutulduğu tüm okullarda Türkçe sınıfları kurmak olduğunu söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Yunus, Emre, Enstitüsünün, Tercihim, Türkçe

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