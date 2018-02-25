Haber: Kasım Şahin

Gündem 67 adlı Zonguldak’ın yerel gazetesinin 23 Şubat tarihli haberine göre; Zonguldak kent merkezinde bulunan ve beldelere taşımacılık yapılan duraklarda ‘Bolu Belediyesi’ yazması görenleri şaşkınlığa uğrattı. Çatalağzı beldesine kalkan otobüs duraklarının camlarında Bolu Belediyesi yazması ve logosunun kullanılması görenlere ‘Bolu’dan otobüs durağı ithal edilmiş” dedirtti.

Bolu Belediyesi geçtiğimiz yıl Mayıs ayında şehrin belli yerlerinde kapalı durak sistemine geçmişti ve Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, kapalı durakların yaygınlaştırılacağını belirtmişti. Zonguldak’ta Bolu Belediyesi logolu durakların görülmesi akıllara, kapalı durak sistemine geçen belediyenin elindeki ihtiyaç fazlası standart durakları çevre illere göndermeye başladığını getirdi.