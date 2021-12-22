Bolu Belediyesi ekiplerinin kar mesaisi başladı

Bolu kent merkezinde dün gece başlayan kar yağışı sonrası Bolu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yaklaşık 20 araç ve çok sayıda personelle gerçekleşen çalışmalarda; karla kaplı yollar greyder ve kar kürüme araçlarıyla temizleniyor. Bunun yanı sıra Bolu Belediyesi’nde buzlanmalara karşı 300 ton tuz ve yeteri kadar solüsyon stoğu bulunuyor.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

An itibariyle beyaz gelinliği giyen Bolu kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor. Bolu Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, 43 mahalledeki ana yolların sürekli açık kalması için gece gündüz demeden koordineli şekilde çalışmalarına devam edecek.

/Bolu Belediyesi

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 11:11