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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • Bolu Belediyesi engelleri aştı

    Bolu Belediyesi ekipleri İzzet Baysal Caddesi üzerindeki kökez suyu çeşmelerini kullanmakta zorlanan engelli vatandaşlar için özel rampa yaparak, güzel bir çalışmaya imza attı.

    14 Aralık 2017 Perşembe 10:24
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    Bolu Belediyesi engelleri aştı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yaklaşık iki ay önce Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilimizde yaşayan tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli vatandaşların İzzet Baysal Caddesi üzerindeki kökez çeşmelerinden faydalanamadığını ve tekerlekli sandalye ile çeşmelere yanaşamadığını tespit ederek durumu rapor halinde Belediye Başkanlığı makamına sundu.

    Sunulan rapor sonrasında gelen talimat üzerine harekete geçen görevliler Tabaklar Hamamı, Belediye binası karşısı ve valilik binası önündeki çeşmeler için hemen çalışma başlattı. Geçtiğimiz gün itibariyle cadde üzerinde bulunan üç kökez çeşmesinin birer bölümüne sacdan üretilen özel engelli rampaları konularak hizmete sokuldu. Bundan böyle tekerlekli sandalyede yaşamlarını sürdüren engelli vatandaşlarımız için engeller ortadan kaldırılmış oldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Ekipleri, İzzet, Baysal

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