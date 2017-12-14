Haber: Kasım ŞAHİN

Yaklaşık iki ay önce Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilimizde yaşayan tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli vatandaşların İzzet Baysal Caddesi üzerindeki kökez çeşmelerinden faydalanamadığını ve tekerlekli sandalye ile çeşmelere yanaşamadığını tespit ederek durumu rapor halinde Belediye Başkanlığı makamına sundu.

Sunulan rapor sonrasında gelen talimat üzerine harekete geçen görevliler Tabaklar Hamamı, Belediye binası karşısı ve valilik binası önündeki çeşmeler için hemen çalışma başlattı. Geçtiğimiz gün itibariyle cadde üzerinde bulunan üç kökez çeşmesinin birer bölümüne sacdan üretilen özel engelli rampaları konularak hizmete sokuldu. Bundan böyle tekerlekli sandalyede yaşamlarını sürdüren engelli vatandaşlarımız için engeller ortadan kaldırılmış oldu.