Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın başkanlığında yapılan görüşmeler sonrası 2018 yılı bütçesi 300 milyon olarak belirlenmiş, bütçenin %35’lik diliminin İller Bankası kaynakları olarak karar meclisten geçmişti. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Yılmaz, asfalt çalışmaları için iller bankasından 12 milyon 500 bin TL. kredi talebinde de bulunmuştu. Bu kadar gayrimenkul zengini olan bu gayrimenkullerin bazılarından binlerce lira gelir elde eden belediyenin İller Bankasından kredi istemesi ise ayrı bir merak konusu.

BOLU BELEDİYESİNE AİT GAYRİMENKULLER

Hizmet binası 12, kent müzesi 2, sanat merkezi 1, nikah salonu 1, hamam 1, işyeri 342, öğrenci konuk evi2, toptancı hal 1, pazaryeri 9, ekmek fırını 1, genel park 145, fidanlık 1, sera 4, mezbaha 1, terminal 1, otopark 3, içme suyu ve atık su arıtma tesisi 2, çöp değerlendirme tesisi 4, agrega üretim tesisi 1, asfalt üretim tesisi 1, kilitli parke taşı üretme tesisi 2 olmak üzere toplam Bolu Belediyesi’ne ait 537 adet taşınmaz gayrimenkulü olduğu belirlendi.