Bolu Belediyesi Hayvan Yakalama Timi Görev Başında

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bolu Belediyesi, kurbanlık hayvanlar ile ilgili yaşanabilecek mağduriyetlere karşı Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kurdu. Kesim öncesi ve kesim esnasında kaçan kurbanlık hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi için kurulan ekibin içinde, uzman veterinerler de bulunuyor.

Kurbanlık hayvanlar ile ilgili mağduriyeti olan vatandaşlar, hayvan yakalama timine Bolu Belediyesi iletişim numarası olan 444 26 58 hattını arayarak ulaşabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2022, 13:33