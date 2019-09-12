Bolu Belediyesi kefen ve ceset torbası alacak

Bolu Belediyesi güzel bir ihaleye imza atıyor. Bolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğüne teslim edilmek üzere bay-bayan kefen takımı ile ceset torbası alımı için ihaleye çıkıyor.

Bolu Belediyesi kefen ve ceset torbası alacak

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu’nun güzelleşmesi, yaşanır bir hale getirilmesi, doğal ve yaşam alanların güzelleşmesi, halkın ucuz su içebilmesi, yolların ve sokakların düzenlemesi gibi birçok hizmet vermek için yoğun çaba harcayan Bolu Belediyesi, hayatlarını kaybedenleri de unutmadı.

Yakınlarını kaybeden Bolulu vatandaşlara hizmet vermek için seferber olan Bolu Belediyesi, 2 bin adet bay-bayan kefen takımı ve 50 adet ceset torbası alımı için ihaleye çıkıyor. En avantajlı teklifi verene ihale edilecek ihale 01.10.2019 tarihinde saat 14.30’da Bolu Belediye Başkanlığı İhale Salonunda gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan kişi veya kişiler 30 gün içerisinde 2 bin adet bay-bayan kefen takımı ile 50 adet ceset torbasını Mezarlıklar Müdürlüğüne teslim edecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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