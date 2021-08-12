Bolu Belediyesi konserve fabrikası kuruyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak konserve fabrikası için ilk kazma geçtiğimiz günlerde vuruldu. 2022 yılı Ocak ayında deneme üretimine başlanılacak fabrikada yaklaşık 40 çeşit konserve üretimi yapılacak. Üretilecek konservelerin hammaddeleri ise “alım garantili tarım” sloganı ile üretime dâhil edilecek Bolu çiftçisinden temin edilecek.

Başkan Tanju Özcan’ın öncülüğünde kurulan kooperatif ile Boluluları kültür mantarı yetiştiriciliği ile tanıştıran ve yüzlerce kişiye gelir kapısı sağlayan Bolu Belediyesi şimdi de Bolu’ya bir konserve fabrikası kazandırıyor.

İLK KAZMA VURULDU

Büyüksu Deresi kenarındaki araziye kurulacak konserve fabrikası için inşaat süreci başladı. Saatte bin 500 kavanoz konserve üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada Bolu’nun yöresel ürünleri ile özellikle coğrafi işaretli sebzeler pastörize edilerek, besin değerlerinden taviz verilmeden 2 yıl boyunca satılabilir hale getirilecek.

HAMMADDE BOLU ÇİFTÇİSİNDEN ALINACAK

Yaklaşık 40 çeşit konservenin üretileceği fabrikada kullanılacak hammaddeler “alım garantili tarım” sloganı ile üretime dahil edilecek Bolu çiftçisinden alınacak. Bolu ekonomisine önemli katma değer sağlayacak fabrika ayrıca Bolulular için de yeni bir istihdam olanağı sunacak.

İLK DENEME ÜRETİMİ 2022 YILINDA BAŞLAYACAK

Fabrikada kullanılacak makine parkurunun ihalesi ise Eylül ayına kadar tamamlanacak. İlk deneme üretimine ise 2022 yılı ocak ayında başlanılması öngörülüyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 00:13