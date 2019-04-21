Bolu Belediyesi “Mor Patates” ekiyor

Haber: Birol Ertunç

Bolu, dört mevsimin doyasıya yaşandığı, doğal ve biyolojik çeşitliliği bakımından son derece zengin bir coğrafyada yer alıyor. Bolu’nun doğal ve biyolojik çeşitliliği dolayısıyla, Bolu’da yetiştirilen ekonomik değeri oldukça yüksek olan Helvalı Çakmaklar Patatesi’ni, yaşamını Bolu Tarımı’nın gelişmesine adayan Yüksek Ziraat Mühendisi Şerafettin Erbayram’ın da desteği ile tekrar sofralarımıza kazandırmak için Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekim çalışmalarına başlandı.

Aynı zamanda günümüzün en yaygın rahatsızlıklarından biri olan Obezite ile mücadelenin olumlu sonuçlanmasında büyük fayda sağlayan; içerisinde barındırdığı çok sayıda vitamin ve mineraller dolayısıyla yararlı bir besin olan, Bolu’nun toprak yapısına uygun alternatif ürün olarak, çok talep gören, ticari değeri yüksek ‘Mor Patates’ ekimine Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlandı.