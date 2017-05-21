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21 Mayıs 2017 Pazar
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    • Bolu Belediyesi Müzik Toplulukları finalde

    Türkiye genelinde amatör Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koroları arasında düzenlenen yarışmada Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Topluluğu finale kalarak büyük bir başarıya imza attılar.

    21 Mayıs 2017 Pazar 11:52
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    Bolu Belediyesi Müzik Toplulukları finalde

    Haber: BMA

    Bir Tatlı Huzur TV ve Üsküdar Belediyesince ortaklaşa olarak bu yıl 9'uncu kez düzenlenen yarışmada, ülke genelinde tüm Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Koroları arasından gönderdikleri performans konser cd ‘lerinden ön eleme yoluyla finalistler tespit edildi ve Bolu Belediyesi’nin 2 güzide korosu finalde yarışmaya hak kazandı.

    Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu 1992 yılında çalışmalarına başladı. Koro 2013 yılından bu yana şef Tahsin Arslan tarafından yönetimini sürdürmektedir. Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde çalışmalarının sürdüren Bolu Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Şef Rıfat GÜNEN yönetiminde ilimizde 13 adet konser düzenledi.

    Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu yılda 3 konser sunumu yaparak 2013 yılından bu yana toplam 15 adet konser düzenledi. Bu konserler haricinde 2015 yılında Ankara ve İstanbul da Bolu dernekleri tarafından İzzet Baysal’ı anma programlarında, İzzet Baba ve Memleket  türküleri, 2015 yılında Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia AKARTÜRK’ ve yerel sanatçı Ramazan Çelik’in de koronun arasında yer aldığı  İstanbul Anadolu yakası Darüşşafaka Yakacık Rezidansta konser düzenlenmiş olup;. Koro tarafından İzzet Baysal Huzur Evi sakinlerine, Türkiye Sakatlar Derneği adına ve 3 Aralık Engelliler gününde Bolu Belediyesi Aş Evinde Engelli Vatandaşlara yönelik  konser sunumu daha yaptı.. Ayrıca  Aladağ da İlimiz brokratlarına ve Solaklar Yaylasında Seben Festivalinde  ve Narven Sakinlerine de konserler düzenleyen Koro Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı Sahnesinde de 2 konser sunumu daha yaparak toplam 26 konsere imza attı.

    2 Haziran Cuma  günü Bağlarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenecek final gecesinde, korolar performanslarını sunacaklar. Yarışma sonucu 9’uncu Amatör Korolar Yarışması ödülleri sahiplerini bulacak.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Genelinde, Amatör, Türk, Halk

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