Haber: BMA

Bir Tatlı Huzur TV ve Üsküdar Belediyesince ortaklaşa olarak bu yıl 9'uncu kez düzenlenen yarışmada, ülke genelinde tüm Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Koroları arasından gönderdikleri performans konser cd ‘lerinden ön eleme yoluyla finalistler tespit edildi ve Bolu Belediyesi’nin 2 güzide korosu finalde yarışmaya hak kazandı.

Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu 1992 yılında çalışmalarına başladı. Koro 2013 yılından bu yana şef Tahsin Arslan tarafından yönetimini sürdürmektedir. Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde çalışmalarının sürdüren Bolu Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Şef Rıfat GÜNEN yönetiminde ilimizde 13 adet konser düzenledi.

Bolu Belediyesi Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu yılda 3 konser sunumu yaparak 2013 yılından bu yana toplam 15 adet konser düzenledi. Bu konserler haricinde 2015 yılında Ankara ve İstanbul da Bolu dernekleri tarafından İzzet Baysal’ı anma programlarında, İzzet Baba ve Memleket türküleri, 2015 yılında Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia AKARTÜRK’ ve yerel sanatçı Ramazan Çelik’in de koronun arasında yer aldığı İstanbul Anadolu yakası Darüşşafaka Yakacık Rezidansta konser düzenlenmiş olup;. Koro tarafından İzzet Baysal Huzur Evi sakinlerine, Türkiye Sakatlar Derneği adına ve 3 Aralık Engelliler gününde Bolu Belediyesi Aş Evinde Engelli Vatandaşlara yönelik konser sunumu daha yaptı.. Ayrıca Aladağ da İlimiz brokratlarına ve Solaklar Yaylasında Seben Festivalinde ve Narven Sakinlerine de konserler düzenleyen Koro Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı Sahnesinde de 2 konser sunumu daha yaparak toplam 26 konsere imza attı.

2 Haziran Cuma günü Bağlarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenecek final gecesinde, korolar performanslarını sunacaklar. Yarışma sonucu 9’uncu Amatör Korolar Yarışması ödülleri sahiplerini bulacak.