Bolu Belediyesi'nde kaç personel çalışıyor?

Haber: Aysun Beykoz

2020 yılı faaliyet raporuna göre en çok personelin Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi. İnsan Kaynakları Müdürlüğünün hazırladığı rapora göre Fen İşlerinde 23 memur 57 işçi 8 sözleşmeli 127 belediye şirketi olmak üzere toplam 215 personel çalışmakta. Diğer dağılımlar ise şu şekilde oluştu:

Destek hizmetleri Müdürlüğü 9 memur, 33 işçi, 1 sözleşmeli, 93 belediye şirketi olmak üzeri toplam 136, Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 memur, 1 işçi 34 belediye şirketi toplam 36, Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 memur, 2 sözleşmeli, 3 belediye şirketi toplam 6, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 6 memur, 1 işçi, 12 belediye şirketi toplam 19, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11 memur, 6 işçi, 6 sözleşmeli, 21 belediye şirketi toplam 43, İtfaiye Müdürlüğü 16 memur, 1 işçi, 52 belediye şirketi toplam 69, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1 memur toplam 1, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9 memur, 13 işçi, 1 sözleşmeli, 28 belediye şirketi toplam 51, Mali Hizmetler Müdürlüğü 19 memur, 10 işçi, 5 sözleşmeli, 30 belediye şirketi toplam 64, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2 memur, 1 işçi, 1 belediye şirketi toplam 4, Özel Kalem Müdürlüğü 5 memur, 5 işçi, 1 sözleşmeli, 27 belediye şirketi, toplam 38, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 memur, 18 işçi 2 sözleşmeli, 100 belediye şirketi toplam 125, Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 memur, 3 işçi 2 sözleşmeli, 148 belediye şirketi toplam 155, Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 memur, 1 işçi, 1 sözleşmeli, 17 belediye şirketi toplam 22, Yazı İşleri Müdürlüğü 6 memur, 3 işçi, 4 belediye şirketi toplam 13, Zabıta Müdürlüğü 33 memur, 7 işçi, 35 belediye şirketi toplam 75

Bu verilere göre Bolu belediyesinde 152 memur, 160 işçi, 29 sözleşmeli, 731 belediye şirketi olmak üzere toplam 1072 personel görev yapmaktadır.