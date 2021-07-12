Bolu Belediyesi'nde kaç personel çalışıyor?

Bolu Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporuna göre İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre Bolu Belediyesinde 1072 personelin çalıştığı tespit edildi.

Bolu Belediyesi'nde kaç personel çalışıyor?

 

Haber: Aysun Beykoz

2020 yılı faaliyet raporuna göre en çok personelin Fen İşleri Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi. İnsan Kaynakları Müdürlüğünün hazırladığı rapora göre Fen İşlerinde 23 memur 57 işçi 8 sözleşmeli 127 belediye şirketi olmak üzere toplam 215 personel çalışmakta. Diğer dağılımlar ise şu şekilde oluştu:

Destek hizmetleri Müdürlüğü 9 memur, 33 işçi, 1 sözleşmeli, 93 belediye şirketi olmak üzeri toplam 136, Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1 memur, 1 işçi 34 belediye şirketi toplam 36, Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 memur, 2 sözleşmeli, 3 belediye şirketi toplam 6, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 6 memur, 1 işçi, 12 belediye şirketi toplam 19, İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü 11 memur, 6 işçi, 6 sözleşmeli, 21 belediye şirketi toplam 43, İtfaiye Müdürlüğü 16 memur, 1 işçi, 52 belediye şirketi toplam 69, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 1 memur toplam 1, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 9 memur, 13 işçi, 1 sözleşmeli, 28 belediye şirketi toplam 51, Mali Hizmetler Müdürlüğü 19 memur, 10 işçi, 5 sözleşmeli, 30 belediye şirketi toplam 64, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 2 memur, 1 işçi, 1 belediye şirketi toplam 4, Özel Kalem Müdürlüğü 5 memur, 5 işçi, 1 sözleşmeli, 27 belediye şirketi, toplam 38, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 memur, 18 işçi 2 sözleşmeli, 100 belediye şirketi toplam 125, Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 memur, 3 işçi 2 sözleşmeli, 148 belediye şirketi toplam 155,  Veteriner İşleri Müdürlüğü 3 memur, 1 işçi, 1 sözleşmeli, 17 belediye şirketi toplam 22, Yazı İşleri Müdürlüğü 6 memur, 3 işçi, 4 belediye şirketi toplam 13, Zabıta Müdürlüğü 33 memur, 7 işçi,  35 belediye şirketi toplam 75

Bu verilere göre Bolu belediyesinde 152 memur, 160 işçi, 29 sözleşmeli, 731 belediye şirketi olmak üzere toplam 1072 personel görev yapmaktadır.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
  1. Bolu

banner128

banner124