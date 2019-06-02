Bolu Belediyesi'nden anlamlı video

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir video hazırlayarak Bolu halkının bayramını kutladı. Belediye resmi sosyal medya platformlarında paylaşılan videoda çocuklar, gençler ve yaşlılar bayramı kendi düşünceleriyle tanımladı. Belediye personelinin de yer aldığı videonun sonunda ise Belediye Başkan Tanju Özcan, belediye personeli ile yer aldı. Samimi ve sıcak görüntülerin olduğu videoda Başkan Özcan, "Bayram sıcak bir sarılma, mutlu bir tebessümdür. Bayram hatırlamaktır, bayram hatırlanmaktır. Ben o yüzden diyorum ki nerede o eski bayramlar demeyeceğimiz kadar güzel bir bayram temenni ediyorum" diyor. Özcan daha sonra belediyenin farklı birimlerinde çalışan onlarca personel ile birlikte Bolu halkına "İyi bayramlar" mesajı veriyor. BAŞKAN ÖZCAN'DAN BAYRAM MESAJI Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir de bayram mesajı yayınladı. Özcan, Bolu Belediyesi web sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, ‘bayramların, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiği, üzüntülerin yerini sevince bıraktığı, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı özel günler’ olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Mübarek Ramazan Bayramı’nın ülkemize ve tüm dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik getirmesi temennisi ile Bolu halkının ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, esenlikler diliyorum.”