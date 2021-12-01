Bolu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye’nin en soğuk illerinden olan Bolu’da sokak hayvanları Bolu Belediyesi’ne emanet. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için adeta teyakkuza geçti. Beklenilen kar yağışı öncesi ekipler, şehir merkezinde ve kırsal alandaki 8 noktaya gün aşırı yüzlerce kilo et, mama ve su bırakıyor.

BEYAZ ET DEVLERİ ET DESTEĞİ VERİYOR

Yüzlerce sokak havanının beslendiği anlamlı çalışmalara Türkiye’nin üç beyaz et devleri Beypiliç, Erpiliç ve Akpiliç’te bağışladığı etlerle katkı sunuyor. Kar yağışının şehri etkisi atlına almasıyla beraber belediye ekipleri, yemleme çalışmalarını daha da sıklaştıracak.