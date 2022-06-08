Bolu Belediyesi ürettiği ilk kompostlardan ilk hasadı yaptı

Haber: S. Özge Yücel

29 Nisan tarihinde Bolu’nun Kıbrısçık ilçesindeki Bolu Belediyesi Kompost Fabrikası’nda banttan inen ilk kompostlar, ilk üretim denemesi için TIR’larla Bolu Belediyesi Mantar Üretim Kampüsüne gönderilmişti. Aradan geçen yaklaşık 40 günün ardından belediyenin kendi fabrikasında ürettiği ve kooperatifine ait çadırlarda denediği ilk kompostlar, ilk mantar hasadını verdi. Kooperatif çalışanları ‘bereketli olsun’ diyerek ilk mantarları topladılar.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mantar çadırını ziyaret ederek, ilk hasatla ilgili TARTEK Genel Müdürü Bahadır Acar’dan bilgiler aldı.

“İLK ÜRETİME GÖRE YÜKSEK VERİM ALDIK”

TARTEK Genel Müdürü Acar’ın verdiği bilgiler sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, verimin beklentilerin üzerinde olduğunu kaydederek, “Kompost, Kıbrıscık’ta açtığımız fabrikada üretildi. Bugün ilk verimi bugün almaya başladık. Mantarlarda oldukça kaliteli büyük boy çıktı. İlk üretimimize göre oldukça yüksek verim aldık. Türkiye’de komposttan mantar üretiminin ortalaması yüzde 20’dir. Bizim ortalamamız yüzde 30 ve üzerinde olacak. Kıbrıscık’ta üretilen kompostumuz 26 Nisan’da mantar çadırımıza gelmişti. İlk flaşı aldık. 10 Gün sonra ikinci flaş olacak. Sonra belki üçüncü flaşı da alabiliriz.” dedi.

“MALİYETLER ÇOK DAHA DÜŞÜK, ÜRETİCİYE YANSIYACAK”

Başkan Özcan maliyetlerle ilgili de bilgi vererek “Satın aldığımız kompostlara göre maliyetimiz burada çok daha düşük. Bu üreticiye de yansıyacak. İlk olarak kooperatifin çadırlarında başladık. Bundan sonra üreticimizde daha çok kazanma şansı bulacak. Burada üretilen mantar Türkiye’nin en kaliteli mantarı diyebiliriz. Yapamaz demişlerdi. Fabrikayı yaptık. Sürmez dediler. Sürdürmeyi de başardık. Şuana kadar yaklaşık 600 ton kompost ürettik. Güncel piyasa değeri 1 milyon 300 civarında. Dolayısıyla biraz daha üretim yaptıktan sonra Kıbrıscık’taki fabrikanın kapasitesini arttırmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.