Bolu Belediyesi uyardı!

Haber: Ceylan Beykoz

Konuya ilişkin Bolu Belediyesi'nden yapılan duyuruda, "Bolu içme suyu şebeke hattında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 Kasım 2020 Cuma günü 9.00-17.30 saatleri arasında Sağlık Mahallesi, Aşağısoku Mahallesi, Yukarısoku Mahallesi, Kuruçay Mahallesi ve Karacaağaç Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır. Bakım ve onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz aralıksız görev yapacaklardır. Halkımıza önemle duyurulur." denildi.