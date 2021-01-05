Bolu Belediyesi vatandaşın yanında

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Meclisi Ocak ayı ilk birleşimini Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Halkla İlişkiler Müdürü Leyla Beykoz tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin meclis üyelerine bilgiler verildi. 4 birim ve 27 personelden oluşan Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar ile Bolu Belediyesinin vatandaşların her zaman yanında olduğunu gösterdi.

Leyla Beykoz, meclise verdiği bilgide müdürlüğün Bolu Seviyorum hizmet noktasında 8, çağrı merkezinde 8, Biz Varız bölümünde 6 personel, danışmada 4 personel, 1 temizlik personeliyle hizmetine devam ettiğini belirterek, “Danışmaya gelen vatandaşlarımız danışma personeli tarafından karşılanır, vatandaşlarımızı dinleyerek ilgili müdürlüklere yönlendirilir. Bu arada gelen yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, birebir danışmadaki arkadaşlara ilgili müdürlüklere kendileriyle birlikte gitmekteler. 24 saat kesintisiz olarak çağrı merkezi hizmet vermekte; istek, şikayet, öneri ve talepleri kayıt altına alıp ilgili müdürlüklere göndermekteler. Bolu Seviyorum hizmet noktasında Cimer, Valilik Açık Kapı, whatsapp, e-devlet, e-belediye, web, cep mobil, e-posta üzerinden gelen istek, şikayet ve öneriler kayıt altına alınıp ilgili müdürlüklere gönderilmektedir. Ayrıca Bolu Seviyorum hizmet noktasında yine moloz alımı, konteyner bedeli, imar ile ilgili harçlar, nikah işlemleri, itfaiye, zabıta, su kanalizasyon , fen işleri müdürlüğü ile ilgili tahakkuklar yapılıp ilgili müdürlüklere bildirilmektedir” dedi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR

Tahkikatları yapmak, evde temizlik, hasta yıkama, bebek sepetleri, taziye ziyaretleri, personel doğum günü kutlamaları, muhtar doğum günü kutlamaları, hasta ziyaretleri, etkinlikler ve mahalle toplantıları gibi hizmetleri barındıran Biz Varız birimine dair bilgileri paylaşan Leyla Beykoz şunları söyledi: “444 2658 numaralı telefonu arayan vatandaşlarımızın müracaatları alınıp anında tahkikat ekipleri vatandaşlarımızın evine gidip tahkikatlarını yapmaktalar. 2020 yılı içerisinde 722 evin tahkikatı yapılmıştır. Evde yıkama hizmeti olarak herhangi bir maddi gelire bakılmaksızın 7’den 70’e yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evde yıkama işlemlerini yapıyoruz. 3 bin 594 vatandaşımızı yıl bazında yıkama işlemlerini gerçekleştirdik. Yine evde yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ayda iki kez, bazen talebe binaen 3 kez de yıkayabiliyoruz. Evde yıkama hizmetlerinde saç, sakal, tırnak temizliği ve özel bakım temizliklerini de yapmaktayız. Evde temizlikte de yine 2 bin 695 eve gidilip 1 yıl içerisinde; yaşlı, engelli, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerini temizledik. Cenaze işlemleri birimi ile koordineli olarak bize gelen cenazelerin sayısına göre anında ekiplerimiz cenaze evlerini arayıp herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soruyor. Pandemi öncesinde evlere yemek, çay, taziye çadırları açıyorduk, fakat pandemi dönemine girdikten sonra sadece gül suyu ve lokumla taziye ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sorumlu Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir tarafından da günlük olarak vefat eden vatandaşlarımız aranıp taziyeleri yapılıyor. Yeni doğum yapmış annelere İzzet Baysal Kadın Doğum Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çağsu Hastanesi, Fatma Hatun Hastanesi olmak üzere günlük olarak bütün hastaneler gezilip bebek sepeti takdiminde bulunuluyor, hayırlı olsun tebriklerimiz iletiliyor. Yine Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir tarafından da her gün anneler aranıp tebrikleri sağlanıyor. 103 merkez camiinde güneş enerji panelleri tarafından ısıtılan şadırvanların sıcak su kontrolleri yapılarak sıcak suyu akmayan camilerde onarımlar gerçekleştirildi.”

PANDEMİ DÖNEMİNDE VATANDAŞ YALNIZ BIRAKILMADI

Pandemi döneminde yapılan çalışmaları da aktaran Beykoz, “65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız tek tek aranıp sağlık sıhhatleri soruldu. Herhangi bir şeye ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza her türlü cevap verilmiştir. Bize talepte bulunan 65 yaş üstü 986 kişinin tamamına karşılık verdik. 65 yaş üstü ve altı olmak üzere evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımızın, 3 bin kişinin su dolumunu evinde yaptık, 2 bin 100 kişinin de emlak vergilerini birebir evlerine giderek ödemelerini kabul ettik. Kardeşlik Köprüsü kurup sosyal yardımlarla hayırseverlerimizle beraber ihtiyaç doğrultusunda ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Doğum günü kutlamalarında yine evlerinden çıkmak istemeyen ya da çıkamayan 7’den 70’e bütün vatandaşların 444 2658 telefonunu arayıp doğum günü kutlamalarını istediklerinde birebir evlerine gidip doğum günleri kutlandı. Pandemi sürecinde bizi arayan vatandaşlarımıza maske, kolonya, eldiven, kalem, silgi, gıda, ev eşyası, dezenfektan, temizlik malzemesi ve boya yardımında bulunuldu. 31 bin 38 tane koli dağıtımı yaptık. Bunlar her biri tek tek evlere gidilere imza karşılığı teslim edildi. Tablet başvuruları halkla ilişkiler müdürlüğü tarafından kayıt altına alınıp ilgili müdürlüğe yönlendirildi. 3 bin 200 civarında başvuru alındı, 2 bin 900 civarı gerçekleştirildi. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize 46 bin 425 tane maske dağıttık” ifadelerini kullandı.

Beykoz son olarak ise desteklerinden ve çalışmalarından ötürü Başkan Tanju Özcan, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, “İyi günde, kötü günde hiç kimsemiz yok demeyin; halkla ilişkiler olarak biz varız” dedi.