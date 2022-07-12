Bolu Belediyesi yeni cezalarda yolda

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz hafta Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın talimatıyla Bolu Belediyesi atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, arıtma tesisinden Büyüksu deresine standartlara aykırı atık su deşarjı yapıldığını tespit etmiş ve bu nedenle Bolu Belediyesi’ne 394 bin 548 lira para cezası kesilmişti.

Kesilen ceza üzerine Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında suç duyusunda bulunulmasını istemişti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bolu Belediyesi’ne son 2 yıl içerisinde 3 defa ayrı ayrı olmak üzere 660 bin 45 lira para cezası uygulandı. Belediyenin tüm uyarılara ve kesilen cezalara rağmen atık suyu dereye boşaltmasından dolayı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten vermek suçunu işlediği belirtilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediyesi'nin konuyla ilgili yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.