Bolu Belediyesi yeni evi teslim etti

Geçtiğimiz aylarda ilimiz Mudurnu ilçesi Alpağut köyünde çıkan yangında iki çocuk birbirine sarılı halde ölü bulunmuştu. Nedeni belirlenemeyen yangın 2 katlı evi de kullanılamaz hale getirmişti. Belediye başkanı Tanju Özcan ve Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker yangından hemen sonra olay yerine gelerek Bek ilailesinin yanında olmuştu.

Bolu Belediyesi yeni evi teslim etti

Haber:Volkan Yılmaz

Özcan,Bekilailesine “gidenigerigetiremesek de evileilgilimağduriyetihepbirliktegidereceğiz” demişti.Vearadangeçen 3 aydansonraMudurnuBelediyeBaşkanıilebirlikteeviyenidenkullanılır hale getirdikleriniaçıkladı.
MudurnuBelediyeBaşkanıNecdetTürker de olaylayakındanilgilendiveTanjuÖzcanilebirlikteyenievikontroletti. ArdındanMudurnuBelediyeBaşkanıNecdetTürkerbaşkanateşekkürederek; “başkanımızdan Allah razıolsun.Mudurnuhalkı da çoktakdirediyor” dedi.
ZiyarettegerçekleşensohbetarasındaAlpağutKöyüMuhtarı İmran Çetinise, “yangındansonraburayaçokinsangeldi. Hepsibaşsağlığıdiledi, fotoğrafçektirdivegitti. Hiçkimseden ne biryardım ne de birdestekgörmedik. Allah BoluBelediyeBaşkanımızTanjuÖzcan’danrazıolsun. BüyükçabalarileevkısasüredebitirildiveCemalBekilveailesineteslimedildi” diyekonuştu.
 

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