Bolu Belediyesi yeni evi teslim etti

Haber:Volkan Yılmaz

Özcan,Bekilailesine “gidenigerigetiremesek de evileilgilimağduriyetihepbirliktegidereceğiz” demişti.Vearadangeçen 3 aydansonraMudurnuBelediyeBaşkanıilebirlikteeviyenidenkullanılır hale getirdikleriniaçıkladı.

MudurnuBelediyeBaşkanıNecdetTürker de olaylayakındanilgilendiveTanjuÖzcanilebirlikteyenievikontroletti. ArdındanMudurnuBelediyeBaşkanıNecdetTürkerbaşkanateşekkürederek; “başkanımızdan Allah razıolsun.Mudurnuhalkı da çoktakdirediyor” dedi.

ZiyarettegerçekleşensohbetarasındaAlpağutKöyüMuhtarı İmran Çetinise, “yangındansonraburayaçokinsangeldi. Hepsibaşsağlığıdiledi, fotoğrafçektirdivegitti. Hiçkimseden ne biryardım ne de birdestekgörmedik. Allah BoluBelediyeBaşkanımızTanjuÖzcan’danrazıolsun. BüyükçabalarileevkısasüredebitirildiveCemalBekilveailesineteslimedildi” diyekonuştu.

