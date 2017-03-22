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22 Mart 2017 Çarşamba
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    • BOLU BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI HIZLA YÜKSELİYOR

    Bolu Belediyesi’nin yapımına başladığı yeni “hizmet binası” ile 2 adet “teraslı çarşı” inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın Bolululara armağanı olan ve tarihi Yıldırım Beyazıt Camii ile Aşağı Taşhan’ın silüetinin etkilenmemesi için her ayrıntının düşünüldüğü üç bloklu projede artık binalar şekillenmeye başladı. Belediye Başkanı Yılmaz da inşaat alanına gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.

    22 Mart 2017 Çarşamba 09:02
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    BOLU BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI HIZLA YÜKSELİYOR
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    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Bolu Belediyesi tarafından vatandaşlara daha iyi şartlar altında hizmet verebilmek amacıyla; teraslı çarşı (A Blok), belediye hizmet binası (B Blok) ve teraslı çarşı 2 (C Blok) olmak üzere 3 blok olarak yapımına başlanılan “yeni hizmet binası” ve 2 adet “teraslı ticari alan” inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye ekipleri ile yüklenici firma çalışanlarınca yürütülen ortak çalışmalarda artık binalar şekillenmeye başladı.

    Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi

    Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’da dün öğleden sonra inşaat alanına gelerek, devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnşaat alanını gezen Yılmaz, mühendis ve işçilerle sohbet ederek, hizmet binası ve teraslı çarşıların durumu hakkında bilgiler aldı.

    İŞTE DEV PROJENİN DETAYLARI:

    Bağımsız üç bloktan oluşan projenin ilk ayağını ticari alan olarak düşünülen Teraslı Çarşı (A Blok) oluşturuyor. Teraslı çarşı, mevcut belediye binasının hemen arkasına inşa edilecek. Mevcut belediye binası nedeniyle şu an inşaat çalışması yapılamıyor, ancak temel kazısına kısa süre içerisinde başlanılması planlanıyor.

    Belediye binasına dev konferans salonu

    Belediye ana hizmet binası ise (B Blok)’ta bulunuyor. Bodrum + zemin + 6 kat olarak inşa edilecek binanın tamamlanmasıyla birlikte belediyenin tüm birimleri burada toplanacak. Ayrıca binanın alt katında toplantı ve kültürel etkinliklerin yapılacağı 607 kişilik bir adet konferans salonu ile yine belediye meclis salonu da yer alacak. İnşaat çalışmaları devam eden B blokta an itibariyle bodrum katın tüm kolonları tamamlandı, beton atma işlemlerinin sürdüğü taban kısmının da yarısı bitti.

    Teraslı Çarşı 2’de dikkat çeken ayrıntı

    Dev projenin son blokunu ise  “Teraslı Çarşı 2” oluşturuyor. Bu ticari alanda oldukça önemli bir ayrıntı dikkat çekiyor. Tarihi Taşhan’a komşu olan blok, Yıldırım Beyazıt Camii (Büyük camii) ve Aşağı Taşhan’ın silüeti zarar görmemesi için proje mimarları tarafından bodrum + zemin + 1 olarak planlandı. Bodrum katın kaba inşaatı ile zemin katın tüm kolonları tamamen bitti, zemin katta çalışmalar devam ediyor.

     

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